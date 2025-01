Ilgiorno.it - Maltratta e perseguita la ex: scatta il divieto di avvicinarla. All’uomo applicato anche il braccialetto elettronico

Crema (Cremona) – I carabinieri lunedì pomeriggio hanno rintracciato un uomo cheva e minacciava la sua ex, gli hanno comunicato ildi avvicinamento alla donna e gli hanno imposto l’utilizzo di un. La vicenda di questa coppia è cominciata nel settembre 2023, quando la donna, stanca dei continuimenti, ha deciso di mettere fine alla relazione. Lui non l’ha accettato e ha iniziato arla, appostandosi sotto casa sua per vedere se riceveva visite, andando nei pressi del posto di lavoro della donna, tempestandola di messaggi, facendosi trovare in luoghi da lei frequentati. Lei, spaventata da questi comportamenti, ha più volte richiesto l’intervento dei carabinieri ma nulla era cambiato. Anzi, l’uomo aveva accentuato le sue presenze, tanto da costringere la donna a rivolgersi ancora una volta alle forze dell’ordine.