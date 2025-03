Lanazione.it - Montecatini, picchia e perseguita l’ex fidanzata: arrestato un 35enne

(Pistoia), 8 marzo 2025 – La Polizia di Stato haunmarocchino ritenuto autore di gravi condotte persecutorie nei confronti della sua ex. Gli agenti sono intervenuti dopo la seguito di segnalazione al 112 di un'accesa lite aall'interno delle mura domestiche. All'arrivo degli agenti la donna marocchina era sola nell'appartamento, con chiari segni di percosse: tagli e ferite a entrambe le gambe e a un avambraccio e perdita di sangue, oltre a un forte stato di ansia e di shock. L'appartamento presentava evidenti di una violenta discussione in quanto parte della mobilia e degli arredi risultava rotta e sparsa in terra. La donna, senza dare indicazioni precise sull'autore delle violenze, ha raccontato che l'uomo che l'aveva colpita prima di lasciare l'appartamento si era impossessato del suo telefono e di una collana in oro che le aveva strappato dal collo.