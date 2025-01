Hamilton, la reazione di Leclerc scuote la Ferrari

Leggi su Sportface.it

Più che compagno di scuderia, il pilota monegasco sarà il primo rivale dell’inglese nel prossimo Mondiale. Ecco cosa avrebbe chiesto al teama Maranello, finalmente! Lunedì è stato un giorno storico per il Cavallino rampante e l’inglese, per la prima volta nella Casa della ‘Rossa’ nelle vesti ufficiali di pilota. “Tutto bene?”, ha detto in perfetto italiano ai tifosi presenti letteralmente in delirio per lui. L’ex Mercedes ha firmato autografi e scattato selfie, esibendo un sorriso a trentadue denti., full immersion nel mondoCome recita il comunicato ufficiale della, dopo le foto“ha brevemente visitato il box della pista e la casa di Fiorano in compagnia di Vasseur e Vigna, potendo vedere anche lo storico ufficio dal quale Enzoosservava il lavoro dei suoi uomini”.