Formula Uno la classifica dei piloti più pagati | Hamilton e Leclerc oltre 20 milioni

Chi sono ipiùdella1? Da Max Verstappen a Charles, passando per Lewis, l’automobilismo si conferma uno degli sport più ricchi. Liberty Media, la società che gestisce il circus, ha pubblicato gli introiti e non solo del 2024, svelando anche gli stipendi percepiti dai.I ricavi della1 continuano a salire, tanto che nel 2024 si sono attestati sui 3,411 miliardi, ben 200in più rispetto all’anno precedente. Merito dell’aumento del numero di Gp, ora 24, di innovazioni tecniche che hanno reso le gare più spettacolari, di una comunicazioni più al passo con i tempi, cui ha contribuito anche ‘Drive to Survive’, la serie Netflix che ha avvicinato la1 ai giovani, ma soprattutto dell’aumento del numero di sponsor disposti a investire nel circus.