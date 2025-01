Puntomagazine.it - fibromialgia: l’intervento e le proposte crei durante l’audizione in commissione affari sociali e sanità al senato

Bentivenga (coordinatore esecutivo): proponiamo che questa patologia, così debilitante nella vita quotidiana, lavorativa e di relazione, sia ufficialmente riconosciuta, con le conseguenti esenzioniROMA, 22 GENNAIO 2025 – Il Collegio dei Reumatologi Italiani-è intervenuto presso ladelall’interno di una serie di audizioni istituzionali promosse sull’insieme dei DDL (246-400-485-546-594-601-603-946-1023) presentati dai parlamentari, ed aventi come obiettivo la definizione di Disposizioni per il riconoscimento dellacome malattia invalidante. In qualità di Coordinatore esecutivoè intervenuto il dottor Crescenzio Bentivenga, che dapprima ha delineato i confini di una patologia il cui “sintomo cardine è il dolore, che funesta con drammatica quotidianità la vita dei pazienti fibromialgici.