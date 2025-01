Ilrestodelcarlino.it - Cesena-Bari una sfida nella sfida. L’ex Mignani mai vincente su Longo

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Sabato, contro il, il Cavalluccio va a caccia della seconda vittoria consecutiva, quest’anno è accaduto una sola volta con i successi in sequenza prima in casa contro il Sudtirol, poi a Cittadella, rispettivamente 12esima e 13esima giornata di andata, ma soprattutto Michelecerca la prima affermazione contro Moreno, mai battuto in carriera. I due tecnici si sono incontrati sin qui sei volte e la statistica è tutta a favore dell’attuale mister dei pugliesi. I primi due faccia a faccia come allenatori di squadre giovanili,dell’Under 19 del Siena edel Torino. Era la stagione 2012-2013 e fu pareggio all’andata (1-1) in Piemonte, poi vittoria in trasferta dei granata per 2-1 al ritorno. Dopo dieci anni esatti è stata la cadetteria a rimetterli uno contro l’altro:seduto proprio sulla panchina barese,su quella del Como.