Secoloditalia.it - Ucraina, sì del Senato alla proroga di mezzi e armi. Crosetto: senza di noi avremmo la pace dei cimiteri

Leggi su Secoloditalia.it

L’aula delha approvato con 97 voti favorevoli, 26 contrari e 40 astenuti la risoluzione di maggioranza per lafino al 31 dicembre 2025 dell’invio diall’. Aiuti materiali a Kiev, attività di mediazione diplomatica per un cessate il fuoco in vista di una trattativa di: questi i punti chiavi delle risoluzione del centrodestra presentata a Palazzo Madama dopo le comunicazioni del ministro della Difesa Guido. Anche oggi le opposizioni sono arrivate divise all’appuntamento presentando quattro diverse risoluzioni con 5Stelle e Avs arroccati dietro il nose ema alle, via libera deldegli aiuti“Continuare a sostenere l’, in linea con gli impegni assunti e con quanto sarà concordato in ambito Nato e Ue’.