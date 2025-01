Quifinanza.it - Truffa dell’oro secondo uno schema Ponzi, il raggiro da 89 milioni coinvolge 5mila persone

Leggi su Quifinanza.it

Sarebbero potenzialmente 5.000 lerimaste vittime della: gli autori di questo vero e propriopromettevano un rendimento mensile del 4% a fronte di un rendimento annuo del 48%.Le indagini della Procura di Milano hanno portato all’arresto di cinque, una finita in custodia cautelare in carcere e quattro ai domiciliari, oltre che al sequestro di 23di euro e a 30 perquisizioni in tutta Italia. Altre due, sulle quali pende un mandato d’arresto, risultano irreperibili.Le accuse, a vario titolo, sono di associazione per delinquere, abusiva attività finanziaria e.Lol’ipotesi accusatoria, i cinque soggetti coinvolti avrebbero dato vita a un modello economico di vendita, mascherato da sistema societario, fondato su una rete di promotori che procacciavano i clienti da Nord a Sud con la promessa di fornire oro da investimento.