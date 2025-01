Lapresse.it - Referendum Autonomia, Landini: “Non chiare le motivazioni della bocciatura”

“Noi confermiamo la nostra netta contrarietà alla legge sull’differenziata e pensiamo sia necessario che il Parlamento e il governo non procedano nella direzione in cui si sono mossi finora. Significa che tutti i rilievi di costituzionalità fatti devono essere garantiti“. Così Maurizio, segretario generaleCGIL, rispondendo alle domande dei cronisti sulla, da parteConsulta, delsull’differenziata, a margineconferenza stampa ‘Investire sull’istruzione’ organizzata presso la fondazione Metes di Roma dalla FLC CGIL. “Decideremo con tutti i soggetti che insieme a noi hanno raccolto le firme come continuare a far vivere nel Paese questa battaglia“, continua quindi, che spiega di “non aver ancora capito le ragioni che hanno portato la Corte ad assumere questo orientamento“.