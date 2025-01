Sport.quotidiano.net - La sorpresa Consar guarda tutti dall’alto: "Consapevoli, ma guai a montarsi la testa"

L’assembramento in vetta alla classifica è durato appena 8 giorni. Ora la. Brescia e Prata sono entrambe a -3. Capolista solitaria dopo 5 turni del girone di ritorno, la formazione di coach Valentini sta vivendo il momento con leggerezza e consapevolezza, senza esaltarsi. A questo approccio – ideale per costruire risultati importanti – va tuttavia aggiunta la considerazione, che si tratta di un risultato (parziale), abbastanza lontano dalle ipotesi e dalle proiezioni di inizio stagione. Lainsomma è nettamente ladella A2, tenuto conto, fra le altre cose, di un sestetto titolare profondamente rinnovato rispetto alla passata stagione (capitan Goi e il ventenne regista Russo, gli unici confermati). Fra i volti nuovi che, anche domenica, nel rotondo successo esterno a Porto Viro, si sono messi in evidenza, c’è Manuel Zlatanov.