Consar Coach Valentini guarda lontano | Passi in avanti rispetto al ko con Aversa

Perdere, ma non essere affranti. A quattro giorni dal ko 3-1 nello scontro diretto di Brescia, laRavenna ha mostrato di aver gestito in maniera ‘matura’ la seconda sconfitta consecutiva dopo quella con. In concreto, il risultato di domenica scorsa ha fatto scivolare i giallorossi al 3° posto in classifica, a -2 da Prata e a -3 dalla nuova capolista, appunto Brescia. Ma ha anche fatto prendere coscienza che il livello di gioco è tornato ad essere quello dei giorni migliori, cioè quello del ‘filotto’ di 10 vittorie consecutive. "In effetti – ha confermato– abbiamo fatto un passo inalla partita controe, per questo motivo, sono molto contento. Un po’ meno contento lo sono per il risultato, però, devo essere sincero, mi è piaciuto l’approccio e tutto quello che hanno messo in campo i ragazzi".