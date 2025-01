Liberoquotidiano.it - "Current heat stress", pessime notizie per Jannik Sinner: ecco in che condizioni giocherà domani

Il malore che ha coltonella partita contro Holger Rune, poi clamorosamente vinta, continua a far parlare. Tanti dubbi, molta preoccupazione per quei conati di vomito, per le mani che tremavano. Il numero 1 al mondo, impegnato nel tentativo di riconfermarsi campione agli Australian Open, non ha voluto dare dettagli su quanto gli è accaduto. Si teme un mix trameteo estreme, anche se l'ipotesi del "semplice" colpo di calore sembra non reggere. Per certo c'è che a Melbourne il caldo estremo non è una sorpresa. Tanto che per affrontarlo gli organizzatori del torneo utilizzano uno strumento specifico: ilreading, un sistema che valuta il livello dida caldo prendendo in considerazione diversi fattori meteo. Questo indicatore, rappresentato visivamente da una mezzaluna con vari colori, permette di adottare misure precise in base alla situazione climatica.