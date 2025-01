Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner contro Marcos Giron? Un precedente pesantissimo: cosa era successo dopo la partita

Leggi su Liberoquotidiano.it

Gli Australian Open entrano nel vivo.si prepara a prendersi la scena e la prossima vittima designata in questo percorso trionfale del numero uno al mondo del tennis è l'americano. Ma chi è e ha davvero qualche speranza, seppur remota, di farcela? Attualmente,è il numero 46 del ranking Atp. Nato nella periferia di Los Angeles il 24 luglio 1993, è di origini ispaniche e si è appassionato fin dall'infanzia al tennis, entrando nella top 20 del ranking under 18le vittorie di diversi tornei giovanili. La sua carriera è stata poi condizionata da un paio di infortuni alle anche, che ne hanno rallentato il percorso di crescita. Nel 2019 ha vinto il titolo Challenger a Orlando, entrando per la prima volta nella top 100, e nel 2020 si è qualificato per il Masters 1000 di Cincinnati.