Avengers | Doomsday presenterà cameo multipli da tenere d’occhio

Leggi su Cinefilos.it

“da: Secret Wars sembrano destinati a essere molto più grandi persino di: Endgame del 2019. Le ramificazioni per l’MCU più ampio saranno enormi, con il primo che probabilmente si concluderà con la creazione di Battleworld e il secondo presumibilmente destinato a riavviare il franchise.Gli eroi più potenti del Multiverso combatteranno con il Dottor Doom di Robert Downey Jr. e ora abbiamo un aggiornamento molto interessante per gentile concessione dello scooper Daniel Richtman. Secondo l’insider, possiamo aspettarci che “molteplici” Osservatori appaiano nei prossimi film di.Nella terza e ultima stagione di What If.?, abbiamo scoperto di più sugli Osservatori e sul fatto che Uatu non è l’unico a vegliare sul Multiverso.