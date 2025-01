Romadailynews.it - Trasporti: pronto progetto Metro D di Roma, 30 chilometri e 30 stazioni

Avra’ un percorso lungo circa 30e sara’ dotata di 30. Dallo snodo del raccordo anulare sulla via Nomentana andra’ fino a Vigna Murata, intersecandosi con le altre lineepolitane della Capitale. E’ ildellaD diche – secondo le stime circolate in una riunione in Campidoglio con gli assessori alla Mobilita’ e all’Urbanistica, Eugenio Patane’ e Maurizio Veloccia – avra’ un costo attorno ai 9 miliardi.Il, anticipato stamattina dal quotidiano “Il Messaggero”, prevede lo scambio con laB1 a Jonio, quello con laA a Barberini e quello con laC a piazza Venezia. Alla stazione Eur Magliana dellaB, inoltre, e’ previsto lo scambio anche con lamare che porta a Ostia. Tre i punti di intersezione con leferroviarie: stazione Val d’Ala, stazione Trastevere, stazione Montalcini Villa Bonelli.