Lanazione.it - Il punto sull’area dello stadio ’Miro Luperi’. Pronto il progetto per sistemare il parcheggio

Sarzana, 4 marzo 2025 – Mentre locomunale resta per il momento interdetto al pubblico, va a concretizzarsi ildi riqualificazione dell’area antistante. Area che nella visione dell’amministrazione - sulla scia degli interventi che hanno modificato la viabilità e sono tutt’oggi in corso nel quartiere di Bradia - dovrebbe divenire unpertinente al centro storico. Redatto dall’architetto Alberto Ruggia e già inoltrato a Regione Liguria (serve un finanziamento di mezzo milione di euro), ilesecutivo di riqualificazioneMiro Luperi prevede, all’interno dell’area apubblico libero e gratuito, la riqualificazione delle pavimentazioni, l’inserimento di aree verdi e l’installazione di nuovi lampioni per l’illuminazione per ridurre il consumo energetico e utilizzare gli spazi in massima sicurezza.