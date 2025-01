Terzotemponapoli.com - Top&Flop – Atalanta-Napoli: Grande vittoria per 3-2 degli azzurri che volano a + 7 sulla Dea

Ilha ottenuto unasignificativa contro l’, imponendosi per 3-2 al Gewiss Stadium. Questo successo consolida la posizione delin cima alla classifica di Serie A. Ilha dimostrato carattere e qualità, riuscendo a ribaltare lo svantaggio iniziale e a conquistare tre punti preziosi in ottica campionato. La squadra di Antonio Conte continua a mostrare segnali di crescita e solidità, candidandosi come seria pretendente al titolo. Sarà lotta a due con l’Inter.TopNelquasi tutti i calciatori hanno fornito una buona prestazione nellaper 3-2 con l’. Una menzione particolare per Meret (una parata decisiva sul colpo di testa di De Ketelaere che fa passare in sordina la sbavatura sul gol di Retegui), Juan Jesus (ottima applicazione difensiva), Lukaku (per il gol decisivo con un imperioso colpo di testa), Politano (per il strepitoso gol del pareggio e per il contributo solido in fase difensiva), David Neres (tutte le azioni pericolose partono dalle sue giocate.