La vittoria dell’Inter sul Bayern dovrebbe dare un’idea del lavoro di Conte col Napoli.

LasuldeldicolNel dibattito cervellotico sul campionato delper avere una cifra deldibisogna vedere-Inter di ieri sera. Stare a 3 punti da una squadra che a Monaco ha sofferto, domato e vinto con sprazzi di grande calcio in casa di una delle favorite per ladella Champions. Grazie all’andamento claudicante dei nerazzurri in serie A gli azzurri sono ancora lì “afastidio”. Questa è la definizione diche ha avuto sempre chiaro il divario tra ile l’Inter in termini di rosa (Carlos Augusto e Frattesi docet, ndr).Il calo nei secondi tempi. Perché il coach british-pugliese non fa i cambi? Evidentemente preferisce un Politano in debito di ossigeno a un Ngonge o Mazzocchi, un Anguissa in affanno a Billing.