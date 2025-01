Lanazione.it - Terremoto in piena notte. Trema la terra a Santa Luce. Sopralluoghi e verifiche

inlatra le Colline Pisane e il mare. L’epicentro è stato registrato adai sismografi dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. A renderlo noto è il Comune dicon la sindaca Giamila Carli che per tutta ladi ieri ha effettuatonel capoluogo e nelle frazioni per verificare eventuali danni a strutture pubbliche ed edific privati. Non si registrano feriti. La scossa diè stata di magnitudo 2.2 con epicentro nel territorio comunale di. Il sisma è avvenuto alle 23,45. "Fin da subito la macchina comunale si è messa in moto per verificare se vi fossero situazioni di problematicità – si legge nella nota del Comune di– Dal sopralluogo effettuato dopo la scossa, nel capoluogo e nelle frazioni, da parte della sindaca Giamila Carli e della polizia municipale, non sono stati registrati danni a persone e a cose.