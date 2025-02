Anteprima24.it - La tragica scomparsa del sassofonista Mario Luce: il cordoglio dell’amministrazione di Santa Maria a Vico

Tempo di lettura: < 1 minutoAbitava a Cervino ma era originario diil, morto questa mattina nell'impatto tra la sua automobile e un camion sulla statale Appia nel territorio di Arpaia (LEGGI QUI). L'Amministrazione Comunale del suo paese di origine ha espresso il suoper questa tragedia: "Il Sindaco Andrea Pirozzi e l'Amministrazione Comunale di, appresa la triste notizia che ha scosso profondamente l'intera Valle di Suessola, esprimono il più sentitoalla famigliae Pascarella per ladel caro. In questo momento di grande dolore, la nostra comunità si stringe con affetto e vicinanza alla famiglia, sostenendola in questo lutto".