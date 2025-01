Sanremo i brani in gara | tante ballad d’amore pop rap e tormentoni

Leggi su Ildenaro.it

Milano, 20 gen. (askanews) –in, amore protagonista della maggior parte dei, spazio per il pop conche si candidano a diventareprimaverili con richiami alle sonorità latine, ma ci sono sorprendenti testi di cantautori poetici e intimi, il rap addomesticato in chiave pop, ma non c’è nessun brano rock. E’ questa la prima sensazione dopo gli ascolti riservati alla stampa delle 30 canzoni dei big inal settantacinquesimo Festival diche si svolgerà al Teatro Ariston didall’11 al 15 febbraio 2025 con Carlo Conti conduttore e direttore artistico. Chi si aspettava il festival delle polemiche con testi molto duri vista la presenza di numerosi esponenti della scena rap e hip hop resterà deluso. Tony Effe, Fedez ed Emis Killa, pur mantenendo la loro cifra stilistica hanno scelto di partecipare con“politicamente corretti” anche se qualche stoccata da “cattivi ragazzi” l’hanno mantenuta.