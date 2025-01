Lapresse.it - Oxfam: nel 2024 miliardari più ricchi di 3mila miliardi di dollari

(LaPresse/AP) La ricchezza deiè cresciuta tre volte più velocemente nelrispetto all’anno precedente. Lo riferisce il gruppo anti-povertàInternational, nella sua ultima valutazione sulle disuguaglianze globali pubblicata in coincidenza con l’apertura del World Economic Forum a Davos in Svizzera. Il gruppo prevede anche che almeno cinque ‘trilionari’ (persone con un patrimonio superiore ai milledi) emergeranno nel prossimo decennio: un anno fa, aveva previsto che ne sarebbe apparso solo uno. La ricerca disottolinea l’allarme lanciato dal presidente americano uscente Joe Biden la scorsa settimana riguardo a una “pericolosa concentrazione di potere nelle mani di pochissime persone ultra-ricche”. Il rapporto dell’organizzazione, dal titolo provocatorio ‘Prenditori, non creatori’, sottolinea inoltre che il numero di persone in povertà è rimasto quasi invariato dal 1990.