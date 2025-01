Lanazione.it - Medioetruria: la Lega a sorpresa: "Se l’Umbria vuole si riapre tutto". Due Mari, Nisini in pressing su Roma

Capitolo Due. "Sarà nostra cura dialogare con il ministero perchè è un’opera strategica per il territorio". Capitolo: "Se la governatrice delProietti solleva perplessità sulla stazione dell’alta velocità a Creti, occorrerà che Umbria e Toscana si confrontino sull’opzione migliore e solo dopo l’intesa tra i due enti, riavviare il tavolo tecnico al ministero". Due snodi cruciali per Arezzo suoi quali la parlamentare Tizianaribadisce la linea dellae annuncia unsu. Onorevoleè su un binario morto? "No. Al ministero delle infrastrutture il tavolo tecnico aveva valutato le indicazioni arrivate da Umbria e Toscana: alla fine nella scrematura sulle cinque location, erano rimaste Creti e Rigutino. Ho letto sulla stampa che la governatrice delProietti ha manifestato perplessità sulla scelta di Creti, indicata fin dall’inizio dalla stessa Regione umbra è sempre bene ricordarlo.