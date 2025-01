Isaechia.it - Jenny Guardiano svela dei retroscena inediti su Temptation Island poi confessa: “In futuro vorrei diventare Valeria Marini!”

Da ieri è disponibile su YouTube una nuova puntata del podcast Tavolo Parcheggio, condotto da Nicole Pallado e Gianmarco Zagato e l’ospite dell’episodio é stata l’ex protagonista di11.L’episodio, registrato prima della rottura con Tony Renda, si è aperto con un commenti disulla sua edizione del reality e su quella successiva, andata in onda ad un mese di distanza:Dopo la nostra edizione ne hanno provata a fare un’altra, però forse era troppo ravvicinata. Molto simpatici perché li ho conosciuti, veramente carini. Con le ragazze della mia edizione ci siamo viste tanto, poi ho conosciuto anche le ragazze dell’edizione dopo. C’era anche il mio ragazzo hai visto? Nella prima puntata ha fatto un’ospitata.E in merito ai ritocchini estetici:Mi dicono che sono troppo giovane per fare il botox, ma vuoi mettere la felicità di non corrugare la fronte?ha poi parlato dell’esperienza all’interno del villaggio:Ero molto arrabbiata con Tony, allora ho visto una formica e siccome le persone intorno a me non mi capivano ho iniziato a parlare con lei, le persone intorno a me scioccate.