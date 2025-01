Lanazione.it - Beko, lavoratori in corteo. Pressing sulle istituzioni in vista del tavolo romano

Siena, 20 gennaio 2025 – Partenza stamani alle 10 dai cancelli di viale Toselli. Alle 11,30 comizio in piazza Carlo Rosselli, piazzale della Stazione. Nuovodegli operai dellaper tenere alta l’attenzione su una vertenza di carattere nazionale.ha stabilimenti a Siena, Ascoli Piceno e nel Varesotto e, per quanto riguarda il sito produttivo locale, ha annunciato la chiusura al 31 dicembre 2025. Una data che gli amministratori e i sindacati vogliono scongiurare come ribadito all’ultimoin Provincia del 17 gennaio dove anche il Governatore della Toscana Eugenio Giani ha rinnovato l’impegno alministeriale. In attesa del prossimo incontro a Roma, fissato per il 29 gennaio, idunque oggi tornano in piazza. Movimento Log-In ha annunciato la partecipazione alla manifestazione.