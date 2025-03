Quifinanza.it - Beko conferma 226 esuberi a Fabriano, protesta dei lavoratori: “Proposta inaccettabile”

Leggi su Quifinanza.it

La crisi dell’industria degli elettrodomestici colpisce ancorahato il taglio di 226 posti di lavoro nella sede marchigiana, all’interno di un piano che prevede complessivamente 600in tutta Italia. La notizia ha portato ie le istituzioni locali di fronte alla sede per denunciare una strategia aziendale “”. Chiedono, uniti, un intervento urgente del Governo per salvaguardare l’occupazione.Sindacati, amministratori locali e cittadini si uniscono così per contrastare la decisione della multinazionale turca, accusata di voler smantellare progressivamente la sede fabrianese a favore di investimenti all’estero. Il nodo principale riguarda non solo gli, ma anche la mancanza di un piano industriale credibile per il futuro dell’azienda in Italia.