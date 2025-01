Ilgiorno.it - Battaglia degli Alpini a Nicolajewka. Il ricordo dei caduti

La città ha ricordato il tragico epilogo dellaa Warwarowka enella ritirata di Russia nel gennaio 1943, con la disfattadel battaglion Morbegno dopo l’eroica resistenza contro il potente esercito russo. Ottantadue anni dopo centinaia diprovenienti da tutta la Regione e numerose persone hanno reso onore sabato sera aial monumento di piazza Mattei, per poi sfilare fino al tempietto votivo dove si è celebrata la messa e tenuti i discorsi in memoria dei soldati. Alla cerimonia erano presenti il colonnello Venturini, comandante del 5° reggimento, e il tenente colonnello Federico Vaia, comandante del battaglion Morbegno, ricevuto poi in Comune per lo scambio dei gagliardetti. "Insieme alla vicesindaco Anna Gusmeroli ho partecipato alla celebrazione e ricordato l’importanza della memoria in onore dei nostri soldatinell’adempimento del proprio dovere - dice il sindaco Patrizio del Nero –.