Oasport.it - Alcaraz ha già difeso i punti del 2024 agli Australian Open: il distacco da Sinner e le proiezioni

Leggi su Oasport.it

Si è allineato ai quarti di finale il tabellone di singolare maschile degli2025 di tennis: Jannikproverà a difendere il titolo conquistato nel, edizione in cui invece si fermarono in semifinale Alexander Zverev e Novak Djokovic, mentre uscì ai quarti Carlos.I quattro tennisti citati sono ancora tutti in corsa: lo spagnolo, dunque, ha già eguato il risultato dello scorso anno, mentre al teutonico ed al serbo (con quest’ultimo che nei quarti affronterà proprio l’iberico) manca ancora uno step per riottenere iguadagnati nel.Jannik, invece, è già certo di restare numero 1 del ranking ATP al termine del torneo: con altri 1600in palio, oltre ai 400 già assegnati, l’azzurro a Melbourne ne sta mantenendo 2995di margine sul tedesco Alexander Zverev e 3220 sullo spagnolo Carlos