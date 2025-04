Dayitalianews.com - Biancavilla, Adorno (M5S), presenta interrogazione sulla bonifica di Monte Calvario: “La comunità ha già pagato un prezzo altissimo”

Leggi su Dayitalianews.com

“Vogliamo sapere, per i biancavillesi, come il Governo Schifani sta verificando la corretta esecuzione di un intervento che il territorio attendeva da oltre un ventennio” ha detto la parlamentare pentastellata all’Ars catanese.“Venticinque anni di promesse mancate e passerelle politiche. Poi l’avvio dei lavori. Oggi vogliamo sapere esattamente come procedono”. Lidia, (nella foto d’apertura) portavoce del Movimento 5 Stelle all’Assemblea Regionale Siciliana, hato un’parlamentare per ottenere risposte certe e verificabili sui lavori di, messa in sicurezza e ripristino ambientale della cava di, nel cuore di.Nonostante la scoperta della fluoro edenite, un minerale cancerogeno simile all’amianto, risalga al 1997 e il sito sia stato dichiarato Sito di Interesse Nazionale (SIN) nel 2001, i lavori di decontaminazione sono partiti solo nel gennaio 2025.