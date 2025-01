Ilrestodelcarlino.it - Addio all’imprenditore Scarabotti. Storico titolare di negozi di scarpe

Porto Recanati perde una delle sue colonne portanti nel mondo del commercio. Se n’è andato all’improvviso Gino, 71 anni, imprenditore edi diversidipresenti in città e nel Maceratese, rimasto vittima l’altro giorno di un malore che non gli ha lasciato scampo. La tragedia si è consumata sabato sera nel centro di Porto Recanati. Intorno alle 21.15,si trovava in un locale di via Toscanini, finché si è sentito male. Sul posto sono arrivati gli operatori sanitari del 118, giunti con l’ambulanza medicalizzata da Recanati. Ma nonostante i disperati tentativi di rianimarlo, non c’è stato nulla da fare. Ed è forte il cordoglio a Porto Recanati, dove Gino era molto conosciuto e considerato un personaggio buono del paese. Nel 1980 aveva fondato illungo corso Matteotti vendendoe altri articoli di abbigliamento, per poi aprine un altro sempre sulla via principale della città.