Addio a Giovanni Montanari, imprenditore e mecenate fanese

Fano (Pesaro e Urbino) lunedì 3 febbraio 2025 - È venuto a mancare all'età di 82 annidella Navigazione. Nato il 23 marzo 1942,è stato una figura fondamentale per la città di Fano e per il panorama imprenditoriale italiano, con un impegno che si è esteso anche a numerosi incarichi prestigiosi. Vicepresidente del gruppoha ricoperto ruoli di rilievo anche in istituzioni come la Banca d’Italia e l’Autorità Portuale di Ancona. La sua passione per la città si è concretizzata nel suo sostegno a progetti culturali di grande importanza, come la ristrutturazione della Mediateca(la MEMO) e il recente finanziamento del progetto Cucinella per la nuova Biblioteca Federiciana.lascia la moglie Cristina Fabiani e i figli Gianmarco, Martina e Maddalena.