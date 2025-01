Ilveggente.it - Pronostico Ipswich-Manchester City: tris servito

è una partita della ventiduesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 17:30: diretta tv, probabili formazioni,.Sembrava ormai finita la crisi, dopo un filotto di tre risultati utili di fila, anzi di tre vittorie di fila. Ma contro il Brentford ildi Guardiola ha riassaporato il gusto amaro dei vecchi problemi che hanno di fatto tolto la possibilità alla squadra campione d’Inghilterra di ripetersi.(Lapresse) – Ilveggente.itDue a zero, e poi due a due finale: con i soliti problemi difensivi che hanno messo in evidenza più che altro una tenuta mentale che manca per tutti i 90minuti. Un grosso problema questo, ma contro l’, una squadra che attraversa un momento un po’ così e che nel turno settimanale è stata battuta in casa dal Brighton, crediamo che i Citizens possano riprendere la corsa per un piazzamento alla prossima Champions League.