Papa Francesco | Due Stati in Medio Oriente è l' unica soluzione

AGI - In"dueè l'". Lo ha confermatoa "Che tempo che fa" sulla Nove. "La disponibilità alcuni l'hanno, altri no e dobbiamo convincere con quella retorica mite". "La pace è superiore alla guerra sempre, sempre", ha sottolineato il Pontefice. Migranti L'annuncio di Trump di cominciare i respingimenti di massa, "se è vero sarà una disgrazia". Ha detto. "Sarà una disgrazia perché fa pagare ai poveri disgraziati che non hanno nulla, il conto dello squilibrio". Il Pontefice ha sottolineato di non aver ancora sentito Donald Trump. "L'Italia in questo momento ha un'età media di 46 anni, non fa figli. Faccia entrare i migranti". Ha aggiuntoa "Che tempo che fa". "Invece in Albania l'età media è 23, la Spagna ha una media più alta dell'Italia.