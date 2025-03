Cosa ha detto quando ha capito Papa Francesco per due volte vicino alla morte | parla il medico

Leggi su Caffeinamagazine.it

Dopo un mese e mezzo vissuto sul filo del rasoio,è stato dimesso dall’Ospedale Gemelli. Una notizia che segna finalmente un momento di sollievo dopo settimane di ansia, speculazioni e voci infondate che lo davano addirittura per morto. La realtà è stata ben diversa: il Pontefice ha lottato duramente per superare due crisi gravi, una polmonite e successive infezioni, che lo hanno portato davveroal punto di non ritorno.A raccontare gli attimi più delicati è Sergio Alfieri, ilche lo ha seguito passo dopo passo e che oggi ha condiviso la sua testimonianza in un’intervista al Corriere della Sera. È lui a descrivere con lucidità quanto è accaduto: “La notte del 28 febbraio è stata la peggiore. Ricordo di aver sussurrato ‘è brutto’ e attorno al suo letto c’erano occhi pieni di lacrime.