Formiche.net - Meloni e l’insediamento di Trump, un’occasione strategica per l’Italia. Scrive l’amb. Castellaneta

Ci siamo quasi: domani Donalddiventerà ufficialmente il quarantasettesimo presidente degli Stati Uniti, facendo ritorno alla Casa Bianca dopo quattro anni. Sarà una inauguration al gelo a causa della tempesta artica che sta sferzando la costa atlantica degli Stati Uniti, e quindi un po’ diversa da quelle a cui eravamo abituati. Il giuramento avverrà infatti all’interno di Capitol Hill, il che sembra quasi uno scherzo del destino dato che proprio la sede del Congresso fu presa d’assalto dai sostenitori estremisti diil 6 gennaio del 2021 quando tentarono di sovvertire l’esito delle presidenziali che avevano decretato la vittoria di Joe Biden. Nessun bagno di folla, dunque, per il grande ritorno di The Donald, forse anche per ragioni di sicurezza.avrà, però, modo di incontrare i suoi elettori in un evento privato che si terrà nell’arena cittadina dedicata ai grandi eventi oltre che ai diversi incontri di gala che si svolgeranno in alcuni grandi alberghi di Washington.