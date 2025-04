Thesocialpost.it - Meloni corre da Trump per uno sconto, il presidente Usa chiederà un segnale su Pechino

Giorgiaarriverà a Washington il 16 aprile, con un’agenda diplomatica ricca di sfide. Il giorno successivo, la premier italiana sarà ricevuta alla Casa Bianca con un obiettivo ambizioso: ottenere una riduzione dei dazi da parte di Donald, cercando di evitare di irritare al contempo gli alleati europei. Secondo quanto riportato da La Repubblica, laha già discusso della questione con Ursula von der Leyen ed Emmanuel Macron, ed ora il governo italiano si trova a dover affrontare un dilemma fondamentale: agire per conto proprio o rappresentare l’intera Europa? Palazzo Chigi sembra orientato a presentarsi come portavoce dell’Europa, almeno questo è il messaggio che trapela.Dazi al 10%Un obiettivo dichiarato della premier sarebbe quello di abbattere le barriere doganali statunitensi al 10%, una cifra intermedia tra l’attuale livello del 20% e l’auspicio di dazi zero.