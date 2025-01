Liberoquotidiano.it - "La liberazione più veloce dagli anni 80". Cecilia Sala da Fazio, tutta la verità: "Quando ho capito che ero in ostaggio"

"Adesso sto riuscendo a dormire, aiutata. Sono stata fortunatissima a restare lì dentro soltanto 21 giorni".torna in tv dieci giorno dopo il ritorno in Italia: la giornalista del Foglio, detenuta in una cella di Teheran in Iran dal 19 dicembre al 9 gennaio scorso, è ospite in studio da Fabioa Che tempo che fa, sul Nove. "Unacosì rapida non si vedeva80", sottolinea. L'inviata ricorda i primi giorni della prigionia: "Mi hanno dato un libro, Kafka sulla spiaggia di Murakami. Io avevo chiesto il Corano in inglese, conoscendo i precedenti immaginavo di dover restare a lungo in cella e immaginavo che il Corano fosse accessibile, ma hanno rifiutato". Chiusa in una stanza 2x3, da sola, laè costretta a leggere i primi tempi gli ingredienti del pane da una confezione.