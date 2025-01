Ilrestodelcarlino.it - Il Moie Vallesina stende Sassoferrato Genga

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

: Bruni, Paoletti (30’ st Federici), Marzioni (9’ st Imperio), Di Nuzzo, Regni, Loppi (1’ st Morettini), Santinelli (1’ st Perini), Isla, Ricci, Piermattei, Luzzi. Panchina: Sebastianelli, Perini, Tittarelli, Gubinelli, Tolu, Bettini. All. Gobbi.: Panfoli, Serantoni, Cameruccio, Carboni, Gregorini, Marini, Nardone (22’ st Sassaroli), Mosca (46’ st Bacelli), Pieralisi (30’ st Pandolfi), Paolucci (9’ st Giampaoletti), Pierpaoli (35’ st Costantini). Panchina: Barigelli, Druzhbliak, Schiaroli, Balducci. All. Rossi. Arbitro: Bardi di Macerata. Reti: 1’ pt Pierpaoli, 39’ pt Pieralisi. Colpo delin casa del. La squadra di Rossi prosegue così nella risalita colpendo due volte nel primo tempo. Dopo appena 20 secondi è Pierpaoli lesto sul secondo palo a sfruttare un cross per lo 0-1.