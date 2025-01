Pronosticipremium.com - Verona-Lazio, il pronostico di Serie A: GOAL e azzardo risultato esatto

Leggi su Pronosticipremium.com

Tante gare interessanti in questa 21ª giornata diA, tra big match d’alta classifica e sfide salvezza da non fallire per allontanare la retrocessione. Nel lungo programma di domenica 19 gennaio, l’aperitivo delle 18:00 è gentilmente offerto da, pronte ad affrontarsi allo stadio Bentegodi. Posizioni di classifica diverse ma stessa voglia di prendere una vittoria importante tanto per avvicinare l’obiettivo personale quanto per ricevere una scossa in un momento delicato della stagione.Dopo un lasso di tempo decisamente complicato, che aveva visto 4 sconfitte di fila tra Fiorentina, Cagliari, Inter ed Empoli, con ben 13 gol subiti e Zanetti ad un passo dall’esonero, ilha visto una parziale rinascita che ha rilanciato le chances salvezza. Le vittorie contro Parma e Bologna, affiancate dal pareggio con l’Udinese ed i ko con Milan e Napoli, hanno consegnato alla squadra 7 punti vitali per riprendere la marcia, con una classifica che dice +1 sul Cagliati terz’ultimo.