Lazio sugli scudi, 0-3 al Verona e prima gioia nel 2025: Zaccagni trascinatore

Una ricca domenica di Serie A quella che stiamo vivendo, dopo lain apertura di weekend per una Roma vincente all’Olimpico con il Genoa. Alle 12:30 hanno aperto le danze Fiorentina e Torino, dividendosi la posta in palio, mentre nel pomeriggio pari in Parma-Venezia e Cagliari di rimonta sul Lecce. Il tutto per arrivare ad orario aperitivo, gentilmente offerto da una, che non fallisce l’appuntamento con la vittoria contro unche ha lasciato campo libero all’avversario.Un secco 0-3 che ha visto i biancocelesti legittimare il risultato finale, con gli scaligeri nervosi e protagonisti di numerosi errori che sono risultati fatali. Bastano 2 minuti alla squadra di Baroni per sbloccare il risultato: corner die colpo di testa vincente di Gigot che non lascia scampo a Montipò, e mette la gara subito in discesa.