Agi.it - Trovati con migliaia di file pedopornografici, 2 arresti nel ravennate

AGI - La Polizia postale di Bologna ha arrestato due uomini nel, un sessantenne e un ingegnere informatico di 54 anni, accusati di detenzione di materiale pedopornografico. L'indagine ha portato al sequestro di decine didi immagini e video ritraenti bambini tra i 2 e i 6 anni. I due, che non si conoscevano tra loro, utilizzavano il software 'eMule' per scaricare il materiale illegale, modalità che ha permesso agli investigatori di rintracciare gli indirizzi dei dispositivi coinvolti. L'ingegnere, originario di Cervia e arrestato per primo, possedeva circa 40.000s distribuiti su computer e memorie esterne. Il 60enne, un dipendente regionale residente nel capoluogo bizantino, deteneva un quantitativo simile dis. Entrambi gli uomini, incensurati, non sono al momento accusati di produzione o diffusione del materiale.