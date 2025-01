Quifinanza.it - Messi quotato in Borsa, il suo patrimonio immobiliare vale 220 milioni

Per alcuni è Leoil calciatore più forte della storia. Opinioni personali a parte, se è nell’Olimpo con Diego Armando Maradona, Ronaldo il fenomeno e pochi altri, non dovrebbe stupire che abbia accumulato una notevole ricchezza negli anni. Uncosì vasto da aver spinto l’argentino a sbarcare ininper 220Lionelnon progetta un nuovo passaggio di club. Ha scelto la MLS anche per stare più vicino alla propria famiglia, sperimentando un clima differente rispetto a Europa e Argentina. È in una fase serena della sua carriera, l’ultima di fatto, con meno riflettori internazionali puntati addosso. Si gode gli affetti, la gloria e anche il debutto del suo fondo di investimentosul mercato spagnolo.Ne ha dato notizia Reuters, sottolineando come il fondo sia Edificio Rostower Socimi, con un valore per azione iniziale pari a 57,4 euro.