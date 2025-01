Juventusnews24.com - Juve Milan, Thiago Motta non rinuncia a Thuram: nessun bianconero come il francese nell’ultimo periodo. Il sorprendente dato

di RedazionentusNews24sempre titolare:luianche in zona gol. IlKhephrensempre più titolare nelladi. Ilguiderà il centrocampo anche nel big match odierno contro il.Le ultime 11 reti dellantus in Serie A sono state segnate da 10 giocatori differenti; l'unico che è anin gol più di una volta nelè stato Khephren, con una doppietta alla Fiorentina. Il centrocampistantino ha, infatti, preso parte a tre centri nelle sue ultime due presenze interne in campionato, dopo che non era stato coinvolto in alcuna marcatura nelle prime sette gare casalinghe.