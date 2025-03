Sbircialanotizia.it - Juve-Verona 2-0, reti di Thuram e Koopmeiners: bianconeri quarti

Leggi su Sbircialanotizia.it

Quinta vittoria consecutiva per la formazione torinese in campionato. Lantus supera il2-0 nel posticipo della 27ª giornata di Serie A, disputato oggi 3 marzo, e si riappropria della quarta posizione in classifica. I, alla quinta vittoria di fila in campionato, sbloccano l’incontro nel finale grazie alle firme di, . L'articolo2-0,diè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.