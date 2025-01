Anteprima24.it - Aeroporto di Salerno, Confesercenti Salerno: nessun dramma, avvio positivo

Tempo di lettura: 3 minutiLe notizie apparse in queste ultime ore su possibili ed in alcuni casi reali diminuzioni dei voli da e per Milano Malpensa da parte di EasyJet hanno generato polemiche e perplessità nel settore economico e sociale cittadino e provinciale salernitano. Dopo la nota di preoccupazione diramata da Federalberghi, oggi èad intervenire sulla questione. “Si “grida” allo scandalo, quando poi il trend da luglio è ampiamente, anzi, al di sopra di ogni più rosea previsione– si legge- Ci sono tanti collegamenti aeroportuali percon altri vettori”. La sigla del presidente Raffaele Esposito esprime inoltre ottimismo: i lavori di adeguamento della pista e delle infrastrutture, in generale, stanno continuando in maniera insistente, anche per la potenziale interconnessione della stessa con la metropolitana e le stazioni ferroviarie così come richiesto a gran voce da Assoturismoper rendere lo scalo aeroportuale accessibile e confortevole da ogni angolo della nostra provincia e raggiungibile in maniera sicura e confortevole.