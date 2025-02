Puntomagazine.it - Aeroporto Salerno Costa d’Amalfi: Ottenuto il primo rimborso da cancellazione volo

Leggi su Puntomagazine.it

cancellato– Milano Malpensa Del 22 07 24. La Compagnia aerea rimborsa € 80,00 ad un passeggeroAncora una vittoria per il Codacons Campania: è statoilper ladi unin partenza dall’.Diversi passeggeri si sono rivolti al Codacons sia per ottenere ildel prezzo del biglietto, sia per recuperare eventuali costi sostenuti.Il motivo della, tuttavia nel caso specifico, era da imputarsi alle condizionimeteorologiche particolarmente avverse, consistenti in forti temporali, che interessavano lo scalo della Costiera Amalfitana(QSR) quindi in questo caso non si è applicato il Regolamento (CE) 261/2004 e la Compagnia è stata particolarmente attenta nei confronti del passeggero.