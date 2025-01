Formiche.net - Contrastare la diplomazia degli ostaggi. Lezioni dal caso Sala-Abedini

Con il no all’estradizione negli Stati Uniti, la revoca dell’arresto e il rientro in Iran di Mohammadinizia a comporsi il puzzle che ha portato alla liberazione di Cecilia.La, dunque, dimostra ancora una volta efficacia ed efficienza alla luce della sua natura asimmetrica. Da una parte: una giornalista (Cecilia), detenuta per tre settimane in Iran con vaghissime accuse di aver violato le leggi della Repubblica islamica, una democrazia liberale (l’Italia) che si preoccupa della salute dei suoi cittadini. Dall’altra: un uomo (Mohammad) accusato dalle autorità statunitensi di aver fornito supporto ai Pasdaran e, assieme a un complice arrestato negli Stati Uniti (Mohammad Sadeghi), di associazione a delinquere per esportare componenti elettronici dagli Stati Uniti all’Iran, in violazione delle leggi statunitensi sul controllo delle esportazioni e sulle sanzioni; un’autocrazia (l’Iran) che non si cura di violare i principi del diritto internazionale e di utilizzare tutti gli strumenti – leciti e non – a sua disposizione per raggiungere i suoi obiettivi.