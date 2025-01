Amica.it - Qual è il profumo preferito del “fidanzato” di Anne Hathaway?

Diventato celebre come “” giovanissimo della quarantenne(alias Solene) nel film romantico The idea of you, Nicholas Galitzine si aggiudica un’altra conquista. Emporio Armani lo ha eletto a nuovo Global Fragrance Ambassador. Un ruolo che lo renderà protagonista della campagna dedicata a Stronger With You Parfum, che debutterà nel corso del mese di gennaio 2025.Il nuovo ruolo profumato di Nicholas Galitzine, “” diAffermatosi sulla scena internazionale come uno degli attori più versatili della sua generazione, Nicolas Galitzine è abile nell’interpretare ruoli diversi e nel muoversi con disinvoltura tra differenti generi cinematografici. La poliedricità del suo talento gli ha permesso anche di interpretare un ruolo nuovo: quello di Global Fragrance Ambassador di Emporio Armani.