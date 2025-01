Papa Francesco | Nei conflitti sia rispettato diritto umanitario

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 5 gen. (askanews) – “Continuiamo a pregare per la pace, in Ucraina, Palestina, Israele, Libano, Siria, Myanmar, Sudan. La comunità internazionale agisca con fermezza perchè neisiail. Basta colpire i civili, basta colpire le scuole, basta colpire gli ospedali, basta colpire i luoghi di lavoro. Non dimentichiamo che la guerra è sempre una sconfitta. Sempre”. Lo ha detto, parlando ai fedeli da piazza San Pietro al termine dell’Angelus. L'articolo: Neisiaproviene da Ildenaro.it.