Finge di regalare un panettone distrae il parroco e il suo complice ruba 1500 euro dal cassetto

Rogno. Ha finto di essere una sua conoscente e di volergli consegnare un, con l’obiettivo di distrarlo e di permettere al suodi intrufolarsi in parrocchia ere del denaro contante da un. Il furto è avvenuto nella mattinata di oggi, domenica 29 dicembre, alle 10.30, nella parrocchia di Rogno. Vittima del raggiro, ildel paese che, appena si è accorto di quanto era accaduto, ha avvertito i carabinieri della Compagnia di Clusone.Il sacerdote, in buona fede, ha accolto l’invito a scambiare due chiacchiere con la donna, senza immaginare che, durante quel breve lasso di tempo, unsi era introdotto nella parrocchia. Sono infatti bastati pochi minuti al malvivente per mettere a segno un colpo che ha fruttato un bottino di.Inutili i tentativi di rintracciare i due ladri che, subito dopo, sono riusciti a fuggire.